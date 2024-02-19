Мир 19 февраля 2024, 00:50 Протестующие польские аграрии не пропустили фуру с грузом для ВСУ ТСН: протестующие польские фермеры не пустили на Украину фуру с машинами для ВСУ Freepik

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Протестующие на границе польские фермеры отказались пропустить на Украину фуру с автомобилями для ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский телеканал ТСН.

По словам водителя фуры, поляки были пьяны. Он также рассказал, что показал на границе все необходимые документы — запросы Украины и разрешение польского Минобороны, подтверждающие, что груз предназначен для нужд ВСУ.

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«Они сказали, что им все равно, и развернули. Это делается все целенаправленно», — уточнил канал со ссылкой на очевидца.

Неделю назад мэр Львова Андрей Садовой жестко раскритиковал фермеров в Польше, устроивших блокаду украинских товаров на границе, назвав их «пророссийскими провокаторами».

Польские аграрии стали нападать на украинские грузовики с зерном на границе 9 февраля. Они требовали прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из соседнего государства.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что поляки в рамках протеста перекрыли движение для грузовиков на трех пропускных пунктах на границе с Украиной. Они заблокировали КПП «Хребене — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин» и «Медыка — Шегини».