Мир 20 февраля 2024, 13:37 Запад уличили в подготовке провокаций против жителей Польши, чтобы обвинить Россию Президент Лукашенко предупредил о подготовке Западом провокаций в Польше Kremlin Pool/via Globallookpress.com

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Запад готовит крупную провокацию против населения Польши. Однако виноватыми попытается выставить Россию и Белоруссию, сообщило БелТА.

«Польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Белоруссию», — предупредил Лукашенко.

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Глава республики добавил, что польские власти пытаются завербовать высокопоставленных белорусских чиновников. В ход пускают все меры: и шантаж, и подкуп, даже угрозы родным. Запад хочет заполучить «более эффективных» людей.

Лукашенко также рассказал, что страны НАТО разместили у границы России и Белоруссии тысячи бронемашин, сотни единиц авиатехники и десятки тысяч военнослужащих. Президент призвал подчиненных максимально подготовиться к нейтрализации рисков и угроз. Ранее спецслужбы Белоруссии уже задержали нескольких человек, готовивших диверсии на украинской границе.