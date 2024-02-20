20 февраля 2024, 01:16
Фуры с военной техникой для ВСУ три дня простояли на польской границе
Фуры с военной техникой для Украины три дня стоят на границе с Польшей
Фуры с боевой техникой для ВСУ три дня стоят на границе с Польшей и не могут проехать из-за блокировки пунктов пропуска местными фермерами. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского волонтера Назара Смыка.
«Мои фуры уже три дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают» — заявил он.
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По словам волонтера, машины должны были добраться до украинских артиллеристов, чтобы быстро разгрузить снаряды на позиции.
Ранее издание Eoborniki.pl сообщило, что польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Протестующие отметили, что ограничат не только погранпереходы, но и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
До этого появилось сообщение, что манифестанты не пропустили фуру с грузом для армии Украины. Как заявил водитель фуры, поляки были в состоянии опьянения.
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