Нацисты против. ДНР заявила об отсутствии подвижек в работе гумкоридора в Мариуполе

ВСУ по-прежнему блокируют гуманитарный коридор в Мариуполе, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала. По его словам, подвижек в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе нет.

«Все действия киевского режима заключаются в блокировании любой возможности выхода гражданских лиц, плюс это дублируется неонацистскими образованиями. Я говорю про Мариуполь, в частности. По Мариуполю есть люди, которые или вырываются самоходом в буквальном смысле слова, или их выставляют живым щитом — и наши подразделения их тогда эвакуируют. Но это противоречит договоренностям о гуманитарных коридорах», — рассказал Пушилин.

Ранее стало известно, что нацисты расстреляли автобус с жителями Мариуполя, которые пытались выехать по гуманитарному коридору. По словам одного из беженцев, двое погибли, многие ранены.

Политик, первый секретарь ЦК РКСМ Дарья Митина отметила, что освобождение Мариуполя «займет еще около недели в случае, если украинская сторона не будет препятствовать выходу мирного населения».