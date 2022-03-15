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    15 марта 2022, 09:54

    Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 78 человек

    Более 80 человек эвакуировали из Мариуполя и Волновахи в ДНР за сутки

    Дарья Смирнова

    За минувшие сутки, с 08:00 14 марта до 08:00 15 марта, из Мариуполя и его пригородов в село Безыменное Новоазовского района эвакуированы 78 человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

    Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 78 человек

    Также, по данным штаба, из Волновахи эвакуированы пять человек.

    «В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — говорится в сообщении.

    Всего с 5 по 15 марта в Безыменное эвакуировали 1005 человек.

    Ранее в Минобороны сообщили, что военные ДНР при поддержке ВС РФ уничтожили почти все огневые точки неонацистов, которые находились в пригородах Мариуполя. Основные силы украинских боевиков, сосредоточенные в жилых кварталах по периметру города, тоже были ликвидированы. Таким образом, Мариуполь был разблокирован. Это позволило приступить к эвакуации горожан и с 15:00 14 марта открыть гуманитарные коридоры.