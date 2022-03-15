Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 78 человек

За минувшие сутки, с 08:00 14 марта до 08:00 15 марта, из Мариуполя и его пригородов в село Безыменное Новоазовского района эвакуированы 78 человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

Также, по данным штаба, из Волновахи эвакуированы пять человек.

«В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — говорится в сообщении.

Всего с 5 по 15 марта в Безыменное эвакуировали 1005 человек.

Ранее в Минобороны сообщили, что военные ДНР при поддержке ВС РФ уничтожили почти все огневые точки неонацистов, которые находились в пригородах Мариуполя. Основные силы украинских боевиков, сосредоточенные в жилых кварталах по периметру города, тоже были ликвидированы. Таким образом, Мариуполь был разблокирован. Это позволило приступить к эвакуации горожан и с 15:00 14 марта открыть гуманитарные коридоры.