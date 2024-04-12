Мир 12 апреля 2024, 10:09 Украина попыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС Ульянов: Украина на сессии МАГАТЭ по ЗАЭС пыталась перевести стрелки на Россию РИА «Новости»

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Делегация Украины в ходе внеочередной сессии Совета МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции пыталась обвинить Россию в атаках на атомный объект. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Не могу дать точную статистику, но, по моим впечатлениям, абсолютное большинство участников заседания понимали, что украинцы совершили обстрел. Хотя последние переводят стрелки на нас, и звучит все это не очень убедительно», — сказал он.

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Дипломат отметил, что российской стороне удалось привлечь свое внимание к опасным действиям Украины в отношении ЗАЭС.

«Тезисы оказались простыми: необходимо демонстрировать подход к обеспечению ядерной безопасности. Совершенно недопустимо стрелять по ядерным объектам», — добавил Ульянов.

Ранее помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча на заседании Совбеза организации призвал Украину прекратить атаки на Запорожскую АЭС.