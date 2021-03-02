Документы на экстрадицию Тихановской переданы в Генпрокуратуру Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Лица из ближайшего окружения бывшего кандидата в президенты готовились к захвату зданий в Гомеле, утверждает следствие.

Светлана Тихановская объявлена в розыск.

«По данным следствия, сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление ряда лиц, занимавшихся организацией массовых беспорядков во время выборов. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий в Гомеле», — сообщил ТАСС со ссылкой на следственное ведомство республики.

В следственном ведомстве Белоруссии изданию рассказали, что обвиняемые 5 августа организовали встречу. На ней присутствовала Светлана Тихановская. По данным следствия, они обсуждали план по организации массовых беспорядков, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц.

Фигурантам дела предъявлено обвинение.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с прогнозом, что Александр Лукашенко весной покинет пост главы республики. Она также заявила, что протесты в Белоруссии якобы «не стухли», а лишь поменяли форму. Массовые акции возобновятся с приходом весны.