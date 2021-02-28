Тихановская предрекла уход Лукашенко весной

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с прогнозом, что Александр Лукашенко весной покинет пост главы республики. Об этом лидер белорусской оппозиции заявила в интервью немецкому изданию Bild.

Тихановская предрекла, что режим Лукашенко падет уже в этом году. По ее мнению, это может произойти весной. Экс-кандидат в президенты считает, что этому поспособствует рост давления на белорусские власти.

«Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным», — заявила она.

Все, кто не приемлет текущего положения вещей в республике, будут действовать разными способами, по ее словам. Тихановская считает, что за смену власти выступает большинство. Она также выразила надежду, что США и ЕС объединят усилия. Она поблагодарила Евросоюз «за все, что он сделал», но пожаловалась на бюрократию, которая не позволяет действовать быстрее. Тихановская считает, что нужно больше санкций и жесткости.

Тихановская подчеркнула: хотя многим кажется, что ситуация в Белоруссии не меняется, на самом деле за последние полгода изменилась вся страна. И несмотря ни на что, она верит в «мирный протест».

Ранее Тихановская рассказала о своих отношениях с супругом, которого посадили в прошлом году. Она заявила, что не думала о разводе, но ей часто хотелось убить мужа.