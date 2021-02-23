Тихановская заявила, что протесты оппозиции в Белоруссии «не стухли»

Протесты в Белоруссии «не стухли», а лишь поменяли свою форму. При этом массовые акции возобновятся с приходом весны, отметила лидер оппозиции страны, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Об этом она рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео опубликовано на его YouTube-канале.

«Протесты в Белоруссии не стухли. Поменялась картинка, поменялась форма протеста. Но протестное движение, протестные настроения никуда не ушли», — отметила Тихановская.

Она уточнила, что сейчас в стране наступило «время такой партизанщины». Оппозиционеры не могут открыто высказывать свою политическую позицию, потому что «это прямая дорога в тюрьму». При этом в ответ на вопрос о том, продолжатся ли массовые акции протеста весной, Тихановская ответила: «Я думаю, что да».

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента, которые прошли в стране 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция уверена, что на выборах выиграла Светлана Тихановская, набрав больше 50% голосов. В КГБ Белоруссии 11 февраля заявили, что протесты практически сошли на нет, а ситуация стабилизировалась.