«О разводе не думала, но убить мужа хотелось»: Тихановская раскрыла подробности своей личной жизни

Лидер оппозиции Белоруссии и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская раскрыла подробности своей личной жизни. В частности, она призналась, что частенько хотела убить мужа за его вспыльчивый характер. Политика Сергея Тихановского посадили в прошлом году.

Экс-кандидат в президенты рассказала, что последний раз разговаривала с мужем по телефону четыре месяца назад. Сейчас она сильно скучает по нему, но раньше их жизнь нельзя было назвать тихой и спокойной.

«Сергей — лидер. Он бывал не сдержан, да, правда. Мог прикрикнуть и не совсем одобрительно обо мне отзываться. О разводе не думала, но убить мужа хотелось часто. Может, у него такие мысли были? Все мы не подарки», — рассказал он в интервью для YouTube-канала «В гостях у Гордона».

Сейчас Тихановская вместе с детьми уехала в Литву. Когда они собираются вернуться домой, пока не знают.

Накануне Светлана Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии «не стухли», а лишь поменяли свою форму. При этом массовые акции возобновятся с приходом весны.