Дочь Нурсултана Назарбаева подтвердила смерть сына

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», — говорится в посте.

Деталей смерти сына она не раскрыла.

Айсултан умер в 29 лет в ночь на 16 августа в Лондоне. Причина его смерти, предположительно, — остановка сердца.

В феврале Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Он был в курсе «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана». Молодой человек жаловался на давление семьи, поэтому решился тогда на «крайние меры».

Отец Айсултана — Рахат Алиев. Однако он считал своим биологическим отцом Нурсултана Назарбаева, то есть деда.

В 2012 году внук бывшего президента работал в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана.

Айсултан также занимался футболом в клубе «Адмира Ваккер». В 2006 году он провел два матча в Первой лиге Казахстана за столичный «Рахат», а в 2007-м выступал в составе «Железнодорожника» Алма-Аты. Некоторое время молодой человек играл за британский «Портсмут».

В июле 2019 года Назарбаев-младший пытался покончить с собой в чужой британской квартире. Когда полиция попыталась ему помешать, внук бывшего президента Казахстана укусил стража порядка.