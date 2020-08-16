Умер внук Нурсултана Назарбаева, пишут СМИ

Мужчина скончался в ночь на 16 августа в Лондоне. Ему было 29 лет.

Причина смерти Назарбаева-младшего выясняется. По предварительным данным, у него остановилось сердце.

В феврале Айсултан Назарбаев попросил политического убежища у Великобритании. Он знал о «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и лично «оказался в центре этой жадности». Молодой человек жаловался на давление семьи, поэтому и решился тогда на «крайние меры».

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Однако он считал, что настоящим его отцом является дед Нурсултан Назарбаев.

Молодой человек учился в Международном колледже непрерывного образования в Астане и в школе-пансионе «Американская международная школа» в Австрии. В 2010 году он окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. А в 2012-м внук бывшего президента начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, там он трудился в течение года.

Во время службы отца послом в Австрии Айсултан Назарбаев занимался футболом в клубе «Адмира Ваккер». В 2006 году внук политика провел два матча в Первой лиге Казахстана за столичный «Рахат», а в 2007-м играл в составе ФК «Железнодорожник» Алма-Аты. Некоторое время он выступал за британский «Портсмут».

Молодой человек проходил курс лечения в одной из наркологических клиник Лондона.

В июле 2019 года Айсултан Назарбаев хотел покончить с собой в британской квартире незнакомца. Когда полиция попыталась ему помешать, внук бывшего президента Казахстана укусил представителя Скотланд-Ярда.