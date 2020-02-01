    01 февраля 2020, 20:04

    Внук Нурсултана Назарбаева назвал деда своим биологическим отцом

    Алексей Сахаров

    Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что на самом деле он его сын. Айсултан добавил, что отцом все равно считает воспитавшего его Рахата Алиева. Сейчас Айсултан проходит реабилитацию в наркологической клинике в Лондоне.

    «Моя мать держала деда на крючке из-за того, что я его сын», — написал Айсултан в соцсетях.

    Как рассказал молодой человек, сейчас действительно, он проходит курс лечения в одной из клиник Лондона. До этого у него были проблемы с законом. Он оставил свой номер телефона, по которому ему могут дозвониться журналисты, чтобы лично задать вопросы. Внук Назарбаева заявил, что он опасается за свою жизнь и его могут или признать сумасшедшим, или убить — как до того убили его отца, инсценировав тому суицид.

    Рахата Алиева арестовали в Вене в 2014 году. Его подозревали в похищении и убийстве топ-менеджеров «Нурбанка». В феврале 2015 года арестованного нашли в его камере мертвым, с признаками суицида. Персонал тюрьмы и адвокаты Рахата предположили, что над арестантом расправились, чтобы не допустить его экстрадиции на родину.