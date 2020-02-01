Внук Нурсултана Назарбаева назвал деда своим биологическим отцом

«Моя мать держала деда на крючке из-за того, что я его сын», — написал Айсултан в соцсетях.

Как рассказал молодой человек, сейчас действительно, он проходит курс лечения в одной из клиник Лондона. До этого у него были проблемы с законом. Он оставил свой номер телефона, по которому ему могут дозвониться журналисты, чтобы лично задать вопросы. Внук Назарбаева заявил, что он опасается за свою жизнь и его могут или признать сумасшедшим, или убить — как до того убили его отца, инсценировав тому суицид.

Рахата Алиева арестовали в Вене в 2014 году. Его подозревали в похищении и убийстве топ-менеджеров «Нурбанка». В феврале 2015 года арестованного нашли в его камере мертвым, с признаками суицида. Персонал тюрьмы и адвокаты Рахата предположили, что над арестантом расправились, чтобы не допустить его экстрадиции на родину.