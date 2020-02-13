Внук Назарбаева решил остаться с британцами навсегда и запросил политическое убежище

Внук Нурсултана Назарбаева попросил политического убежища у Великобритании. В этой стране ему дали условный срок за нападение на полицейского. Теперь Айсултану Назарбаеву нужна защита.

Внук первого президента Казахстана заявил, что хочет получить у британцев политическое убежище, на своей странице в Facebook. Он пожаловался на давление семьи и подчеркнул, что поэтому и решился на «крайние меры».

«Я прошу в Великобритании политического убежища. <…> Я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана», — заявил Назарбаев.

Он добавил, что лично «оказался в центре этой жадности», и пообещал рассказать подробности в интервью Times.

В октябре 2019 года лондонский суд приговорил Назарбаева-младшего к условному сроку. 29-летний мужчина сопротивлялся полицейским и укусил одного из них. Сам Айсултан в тот момент был под воздействием наркотиков.

В приговоре шла речь об испытательном сроке в 18 месяцев, продолжении лечения от наркотической зависимости, общественных работах и штрафе.

Айсултан Назарбаев родился в семье старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его зятя Рахата Алиева, который скончался в 2015 году. Недавно он заявил, что на самом деле приходится сыном своему деду. Живет представитель президентской семьи в Лондоне.