Дочь Назарбаева удалилась из соцсетей после обращения к казахстанцам. Instagram определил ее в ОАЭ

Алия Назарбаева, младшая дочь первого президента Казахстана, удалила свои аккаунты в Facebook и Instagram или закрыла их. Это произошло после того, как она прокомментировала протесты в стране, а Instagram определил ее местоположение как ОАЭ, написал Znak.com.

Instagram автоматически определяет местоположение владельца аккаунта и показывает его в профиле, если не поменять настройки. И на странице Назарбаевой было указано, что она якобы находится в ОАЭ. Отмечается, что страница дочери экс-президента Казахстана верифицирована синей галочкой. Но сейчас она уже недоступна по прежнему адресу.

Только накануне Алия Назарбаева высказалась о казахстанских протестах. Она написала, что переживает события в стране «с тяжелым сердцем» и не может выразить всю свою боль. Назарбаева выразила соболезнования всем, кто потерял родных людей, понадеявшись, что этот «жестокий урок» станет для всех последним. Она также поблагодарила казахстанцев, которые поддерживают ее отца.

Сейчас аккаунты Алии Назарбаевой в Facebook и Instagram уже недоступны.

Британские СМИ ранее нашли у младшей дочери Назарбаева недвижимость в Лондоне и Дубае, а также частный самолет.

Протесты охватили Казахстан в первых числах января. За это время из всей семьи Назарбаева только Алия Назарбаева высказалась о беспорядках. Сам экс-президент молчит.