Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева приобрела особняк в Лондоне в 2006 году. Как уточнило The Sunday Telegraph, 41-летняя Алия Назарбаева намеревалась получить британское гражданство.

Как указало Daily Mail, эта покупка стала одной из наиболее значимых после того, как Алия вывела с территории Казахстана 300 миллионов долларов (около 22,6 миллиарда рублей). Из своего состояния 8,75 миллиона фунтов стерлингов (порядка 897 миллионов рублей) Алия потратила на покупку дома в районе Хайгейт.

На покупку дома в Дубае ушло еще 14 миллионов долларов (около миллиарда рублей). Также Алия приобрела самолет Bombardier Challenger. Как указано в материале, он обошелся в 18 миллионов фунтов стерлингов (около двух миллиардов рублей).

О покупках стало известно после разгоревшегося конфликта между Алией и ее советниками, которые помогали решать финансовые вопросы. По данным издания, скандал урегулировали конфиденциальным соглашением. При этом в авторы материала уточнили, что в конфликте фигурировал иск на 165 миллионов фунтов стерлингов.

По данным издания, Алия в 2006 году якобы продала некоторые пакеты имевшихся в ее распоряжении акций — за них она получила порядка 325 миллионов долларов. Женщина основала фонд в Лихтенштейне, прибегая к услугам советников: им она доверила 150 миллионов долларов. Впоследствии Алия обвинила консультантов в нарушении имевшихся договоренностей, а также в том, что они получали дополнительную прибыль с ее средств недобросовестным путем.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня лично принял решение об уходе с поста руководителя Совета безопасности страны. Пресс-секретарь Айдос Укибай сообщил, что нынешний глава государства и Назарбаев всегда были «по одну сторону баррикад».