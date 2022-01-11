Молчание Назарбаева назвали сигналом для элит

Никто не может с уверенностью сказать, где сейчас находится лидер нации Казахстана Нурсултан Назарбаев и почему с самого начала январского кризиса в стране он не обратился к согражданам. Но таким образом он может давать сигнал к сплочению вокруг нынешнего президента, заявил в эфире «360» казахстанский политолог Андрей Чеботарев.

Чеботарев отметил, что Назарбаеву достаточно было бы выступить с небольшим обращением к казахстанцам. Ведь о том, где реально может находиться бывший президент, можно судить только по заявлению его официального представителя.

«Трудно сказать, где он вообще находится реально, потому что есть официальная информация со стороны его пресс-секретаря [Айдоса] Укибая, что он находится в Астане (нынешний Нур-Султан — прим. ред.). Но как лидер нации он мог бы как-то обозначить себя, сделать пятиминутное какое-то обращение к согражданам. Но, скорее всего, если он пребывает в Казахстане, он дает понять, что на первых ролях Касым-Жомарт Токаев, и вот это как бы сигнал всей элите и всему обществу, что давайте объединяться именно вокруг действующего главы государства», — сказал Чеботарев.

Токаев, сместивший Назарбаева с его пожизненного поста во главе Совета безопасности Казахстана, дал понять, что власть в стране сконцентрирована в его руках. Это должно прояснить ситуацию для элит и чиновников, которые до этого момента не понимали, кому подчиняться, по мнению политолога.

«То есть транзит власти закончен. До этого, когда Назарбаев занимал пост председателя Совета безопасности, была непонятная ситуация. Я считаю, что это дезориентировало очень сильно нашу элиту и высокопоставленных чиновников, которые не знали, чьи решения выполнять, на кого ориентироваться и так далее. Сейчас уже все вернулось в формат до 2019 года, когда есть президент со всеми конституционными полномочиями, он же возглавляет Совет безопасности», — отметил Чеботарев.

Политолог ранее также признался, что его удивило назначение Алихана Смаилова новым премьер-министром Казахстана.

Казахстанский кризис вспыхнул в первых числах января с волной протестов, которая прокатилась по городам и переросла в беспорядки. Назарбаев за это время не сделал никаких заявлений, в последний раз его видели на публике в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, когда он прибыл в Северную столицу для участия в саммите СНГ. СМИ писали, что Назарбаев якобы покинул Казахстан.