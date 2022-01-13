Дочь Назарбаева впервые после беспорядков обратилась к казахстанцам

Алия Назарбаева — младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — сообщила, что переживает за ситуацию в стране. Она добавила, что благодарна казахстанцем за поддержку ее отца.

«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — написала она в Facebook, впервые прокомментировав беспорядки.

Дочь политика понадеялась, что события последних дней станут последним жестоким уроком для Казахстана. Назарбаева подчеркнула, что люди не должны гибнуть в мирное время.

«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — добавила она.

Алие Назарбаевой 41 год, она занимается продюсированием фильмов, общественной деятельностью, бизнесом, благотворительностью. Уже более четырех лет Назарбаева руководит Ассоциацией экологических организаций.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в начале январе 2022 года. Жителей запада страны возмутил рост в два раза цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились и на другие города, особенно сложной ситуация оказалась в Алма-Ате. Там боевики нападали на государственные учреждения, были случаи мародерства. По информации ООН, в ходе акции около тысячи человек в Казахстане пострадали. По официальным данным МИД республики, 17 силовиков погибли.

Сейчас ситуация в стране стабилизировалась, красный уровень угрозы отменен уже в 14 регионах Казахстана.