Мир 03 июля 2023, 08:45 Дмитрий Медведев оценил вероятность ядерного апокалипсиса Зампред Совбеза Медведев назвал ядерный апокалипсис вероятным развитием событий РИА «Новости»

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В сложившейся геополитической ситуации ядерный апокалипсис стал не только возможным, но и вполне вероятным развитием событий. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об этом в статье для «Российской газеты».

В мире из-за разного видения будущего, по его словам, произошел тектонический разлом. Дмитрий Медведев заявил, что противостояние затянется на десятилетия. Третью мировую войну он назвал одним из возможных, но плохих решений проблемы, так как в ней проиграют все: большая часть населения погибнет от ударной волны и радиации, наступит ядерная зима, города превратятся в руины, из-за высокого электромагнитного импульса люди останутся без электричества.

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«И тут замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: такой апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен», — сказал Дмитрий Медведев.

Он объяснил, что, во-первых, нынешнее противостояние намного напряженней Карибского кризиса, потому что противники решили разгромить Россию, а во-вторых, США уже применяли ядерное оружие и сняли запрет на его использование.

Зампред России предупредил, что доминирование Запада подошло к концу. Он призвал Европу уничтожить нацистский режим на Украине.