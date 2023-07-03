03 июля 2023, 06:50
Тектонический разлом между странами продлится десятилетия — Медведев
Зампред Совбеза России Медведев заявил, что в мире произошел тектонический разлом
Страны по-разному видят будущее мира. Из-за этих разногласий произошел тектонический разлом, и противостояние растянется на десятилетия, предупредил в статье для «Российской газеты» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться», — заявил он.
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Дмитрий Медведев заявил, что фаза противостояния продлится довольно долго — десятилетия. Одним из способов разрешения он назвал третью мировую войну, но предупредил, что это плохой вариант. Победителю не гарантируют процветания, а скорее всего вообще никто не выиграет.
Запад почувствовал, что его доминирование под угрозой, конец близок, Россию не удалось сломить, заявил он. По словам зампреда Совбеза, цель российского государства — не допустить вступления Украины в НАТО, и оно добьется этого. Дмитрий Медведев призвал уничтожить нацистский киевский режим.
Дмитрий Медведев
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