Власть 02 июля 2023, 23:12 «Час пробил». Медведев анонсировал скорый финал в противостоянии с Западом Зампред Совбеза Медведев: финал в противостоянии с Западом уже близок РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные страны негодуют, потому что им не удалось легко и быстро сломить Россию. Они чувствуют, что конец их доминированию совсем близок. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Эпоха противостояния», опубликованной в «Российской газете».

«Так что причины их негодования очевидны. Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился. И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил», — написал он.

Реклама

Политик отметил, что цель Российской Федерации в этом конфликте проста — не допустить членства Украины в НАТО. Учитывая, что никакая страна не сможет вступить в альянс, пока ведет боевые действия, Россия сделает так, чтобы конфликт на Украине не прекращался.

«Конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России», — заключил Медведев.

В этой же статье зампред Совбеза заявил, что конфликт на Украине давно перерос в противостояние Запада и всех остальных государств, которое поставило мир на грань третьей мировой войны.