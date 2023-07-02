Власть 02 июля 2023, 22:38 «Протухший кусок сала». Медведев призвал Европу запретить нацистский киевский режим Медведев призвал цивилизованную Европу к запрету нацистского киевского режима РИА «Новости»

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Киевский режим следует аннигилировать и запретить законодательно в цивилизованной Европе. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Эпоха противостояния». Материал опубликовали в «Российской газете».

Медведев отметил, что режим Киева является нацистским, должен быть запрещен как фашистская политика и выброшен, словно «протухший кусок сала на свалку мировой истории». По его мнению, никто не может ответить, что придет на смену киевскому курсу и что останется от бывшей Украины.

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«Но Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации», — сказал заместитель председателя Совбеза, имея в виду ядерный конфликт в случае противостояния.

По словам Медведева, больше не должно существовать «АнтиРоссии». Если такое понятие останется, то последствия будут очень плачевными.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что противостояние Запада и России может закончиться третьей мировой войной. События на Украине перестали быть региональным конфликтом, США и страны Европы рискуют вступить в борьбу со всем миром.