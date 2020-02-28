Disneyland в Токио закрыли на две недели из-за коронавируса

В Токио Disneyland и примыкающий к нему парк водных аттракционов DisneySea решили закрыть больше чем на две недели из-за угрозы распространения коронавируса. На этот же срок по всей Японии приостановили работу государственных музеев и театров.

О закрытии Disneyland для посещения сообщила управляющая компания Oriental Land. По информации ТАСС, парки не будут работать с 29 февраля по 15 марта.

Из-за угрозы коронавируса японцы решили отказаться не только от Disneyland. Например, до 10 марта не будет работать традиционный японский театр Кабуки. Отменены многие спортивные состязания. Некоторые чиновники уже заговаривают о риске для проведения Олимпиады летом, но пока все решили подождать и проследить за развитием ситуации.

Если частные театры принимают решение самостоятельно, то за государственные решило правительство Японии. В обязательном порядке их закрыли до 15 марта.

Disneyland и DisneySea занимают более 118 гектаров, ежегодно эти парки посещают более 30 миллионов человек.

Коронавирус появился в КНР в конце декабря, с января он начал распространяться за пределами страны. По последним данным, по всему миру его подхватили около 83 тысяч человек, скончались 2814, излечились 33,2 тысячи. В Японии коронавирусом заразились 919 человек, восемь из них умерли. Большинство из инфицированных — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.