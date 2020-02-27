Экипаж карантинного Diamond Princess выпустят на берег

Сотрудники круизного корабля Diamond Princess спустятся на берег. С начала февраля судно находится на карантине в Японии из-за заболевшего коронавирусом пассажира.

Как сообщило японское агентство Kyodо, экипаж на время поселят на территории государственного училища налоговой службы в префектуре Сайтама. Люди будут находиться под наблюдением врачей. Пассажиры покинули корабль еще на прошлой неделе. Карантин там закончился 19 февраля.

Всего, находясь на корабле, заразились 705 человек. Такие данные предоставил телеканал телеканал NHK. Вместе с ними число инфицированных в Японии достигло 894 человека. Среди заболевших оказались и трое россиян. Четыре пожилых туриста с Diamond Princess умерли. Летальным исходом в Японии зоакнчилось еще три случая.

Круизный лайнер Diamond Princess 20 января отправился в двухнедельное путешествие из порта Йокогамы. Назад он вернулся 3 февраля, а на следующий день его закрыли на карантин. Это произошло из-за пожилого пассажира, который до этого вышел в Гонконге. Он оказался заражен коронавирусом.

О вспышке нового типа коронавируса COVID-19 стало известно в конце декабря 2019 года. Очаг заражения находился в китайском Ухане. Позже вирус распространился в Китае и за его пределами. Сейчас больше всего заболевших в КНР, Южной Корее, Иране и Италии.

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