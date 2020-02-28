Коронавирус у России на пороге. Заболел первый человек в Белоруссии

Власти Белоруссии рассказали, что на ее территории находится зараженный новым типом коронавируса человек. Им оказался иранец, прилетевший из Баку.

«Сообщаем что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана», — заявили в Минздраве Белоруссии.

Заболевший прилетел из Азербайджана 22 февраля. Он и контактировавшие с ним люди находятся сейчас в закрытых боксах в Минской инфекционной больнице. Врачи оценивают состояние студента как удовлетворительное.

Министерство здравоохранения в связи со вспышкой коронавируса в Иране, Южной Корее и Италии решило проверять приехавших из этих стран, начиная с 20 февраля.

Ранее стало известно, что первые случаи коронавируса зафиксированы в Литве и Нигерии. По последним данным, вирусом в мире заразились почти 83 тысячи человек. Большинство из них — жители Китая. Именно в китайском Ухане в декабре 2019 года зарегистрировал новый тип коронавируса. Спустя два месяца борьбы в КНР наметилась положительная динамика. Почти половина инфицированных выздоровели.