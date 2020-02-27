Женщина дважды заразилась коронавирусом в Японии
Об этом сообщило издание DailyMail.
40-летняя женщина из Японии работала гидом для туристов из города Ухань в январе. 29 числа этого месяца у нее обнаружили коронавирус. Пациентка прошла лечение в клинике, откуда выписалась 6 февраля. Доктора не обнаружили у нее инфекции, хотя женщина продолжала кашлять.
У нее не было никаких симптомов заболевания больше недели, но 21 февраля она вновь обратилась к врачам. Пациентка пожаловалась на боли в груди и горле.
Спустя несколько дней исследований врачи подтвердили, что она вновь больна коронавирусом. Издание подчеркнуло, что это первый зафиксированный случай, когда выздоровевший пациент вновь заразился этой инфекцией.
С начала эпидемии коронавирусом в мире заразились свыше 81 тысячи человек, 30 тысяч выздоровели, 2770 умерли.