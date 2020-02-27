Женщина дважды заразилась коронавирусом в Японии

Женщина из Японии второй раз заразилась коронавирусом. Ее выписали из больницы, получив отрицательные результаты на наличие заболевания. Несмотря на это, вскоре она опять обратилась к врачам, которые вновь выявили у пациентки коронавирус. Такой случай зафиксировали впервые.

Об этом сообщило издание DailyMail.

40-летняя женщина из Японии работала гидом для туристов из города Ухань в январе. 29 числа этого месяца у нее обнаружили коронавирус. Пациентка прошла лечение в клинике, откуда выписалась 6 февраля. Доктора не обнаружили у нее инфекции, хотя женщина продолжала кашлять.

У нее не было никаких симптомов заболевания больше недели, но 21 февраля она вновь обратилась к врачам. Пациентка пожаловалась на боли в груди и горле.

Спустя несколько дней исследований врачи подтвердили, что она вновь больна коронавирусом. Издание подчеркнуло, что это первый зафиксированный случай, когда выздоровевший пациент вновь заразился этой инфекцией.

С начала эпидемии коронавирусом в мире заразились свыше 81 тысячи человек, 30 тысяч выздоровели, 2770 умерли.