Дипломаты РФ опубликовали фото Солопова после освобождения

Отмечается, что Солопов уже выехал в Российскую Федерацию. Его сопровождают сотрудники консульства.

О задержании российских журналистов стало известно 10 августа. Некоторое время они не выходили на связь и об их местонахождении было ничего неизвестно. Некоторых, в их числе Салопов, сильно избили.

Освобождение корреспондентов под свои личный контроль взял глава МИД РФ Сергей Лавров. Он обсудил с министром Белоруссии Владимиром Макеем по телефону их дальнейшую судьбу.

Спустя сутки удалось добиться освобождения журналистов. Четверо из них уже отправились домой.