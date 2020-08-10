Лавров взял под контроль ситуацию с задержанными российскими журналистами в Белоруссии

Ранее стало известно, что представители российских СМИ требуют от властей Белоруссии предоставить информацию об их коллегах, а также освободить задержанных и оказать им необходимую медицинскую помощь.

Освещать ситуацию в Минске отправились журналисты «Медузы», корреспонденты Daily Storm и «Sputnik Беларусь». Некоторых из них избили, а военкор Семен Пегов и журналист «Медузы» Максим Солопов до сих пор не выходят на связь.

В Минске снова началась акция протестов. Белорусские силовики задерживают пешеходов и тщательно проверяют документы журналистов.

Ранее стало известно, что возле посольства Белоруссии в Москве начали собираться люди. А телеведущая Ирада Зейналова пришла с плакатом «Журналист — свидетель, а не соучастник».