Мир 09 марта 2024, 10:56 Германию уличили в открытой подготовке к конфликту с Россией «Политика»: Германия начала открыто готовиться к столкновению с Россией Kay Nietfeld/dpa/globallookpress

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В Германии начали подготовку к вооруженному конфликту с Россией. Немцы могут пойти на эскалацию конфликта ради спасения украинских властей от провала, сообщило сербское издание «Политика».

«Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной», — написали авторы статьи.

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По данным издания, Германия, вероятно, будет наращивать отправку оружия, включая ракеты большой дальности Taurus и специалистов для их обслуживания и использования на Украину.

Журналисты отметили — несмотря на заявления политиков, которые заверили, что никогда не отправят солдат воевать в Киев, они это сделают по схеме Минских соглашений. Документ подписали в Белоруссии, чтобы выиграть время и лучше подготовиться к конфликту, считает обозреватель.

«Как тогда верить немецким политикам, если их военные амбиции не только не проходят, но и со временем растут?» — задался вопросом автор публикации.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о нежелании отправлять наземные войска на Украину. При этом он сообщил, что такой вариант обсуждается.