Мир 25 января 2024, 12:22 Европа потратит до 10 лет на восстановление оборонной промышленности Politico: Европе потребуется до 10 лет и огромные средства на восстановление ОПК US Army/via Globallookpress.com

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Европе потребуется от пяти до 10 лет и очень много денег, чтобы восстановить оборонно-промышленный комплекс. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

По данным издания, Европа по-настоящему так и вступила в экономику военного времени. Обещание поставить Украине миллион снарядов к марту, данное еще год назад, почти наверняка себя не оправдает, заверили авторы материала.

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В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский чиновник заявил, что страны ЕС поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюз не сможет вовремя выполнить обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса, которые позволили бы ВСУ выдержать противостояние с Россией. Западные журналисты сообщали, что европейские власти приступили к аудиту предоставленных Украине вооружений на фоне заявлений о том, что вклад некоторых стран оказался меньше ожидаемого.