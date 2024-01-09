Мир 09 января 2024, 04:34 «Разделится на части». Отчаявшаяся Украина попробует втянуть НАТО в конфликт с Россией Time: Украина потеряет территории и попытается втянуть НАТО в конфликт с Россией Pixabay

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Украина в 2024 году может лишиться больших территорий и от отчаяния попытается втянуть Североатлантический альянс в открытый конфликт с Россией. Об этом в статье для британского журнала Time написал директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер.

«Украина будет фактически разделена на части в этом году. <…> Ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться», — заявил аналитик.

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«Сокрушительным ударом» для Украины стало снижение политической и материальной поддержки США, перспективы европейской помощи оставляют желать лучшего, отметил Бреммер. Сокращение военной и финансовой помощи, а также нехватка солдат в украинской армии поставили страну в тяжелое положение, поэтому украинская сторона может пойти на большие риски, в том числе — на новые удары по территории России. Это вызовет ответную реакцию со стороны РФ и втягивание НАТО в открытый конфликт, уверен эксперт.

В Германии предсказали Украине потерю больших территорий в 2024 году из-за сокращения помощи Запада. Стране не хватит ресурсов, чтобы производить достаточное количество вооружений.