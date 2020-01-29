Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев поддержал идею пойти в поход на Крым, но предложил пустить вперед тех, кто уже пожил. По его словам, у шествия будут риски.

«Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил», — сказал Джемилев в интервью изданию «Апостроф».

Он объявил, что «Марш достоинства» будет общеукраинской акцией, на которую они собираются пригласить депутатов Европарламента, ПАСЕ, «видных государственных деятелей западных стран». Джемилев выразил надежду, что эта акция вызовет такой же общественный резонанс, как попытка блокады Крыма в 2015 году.

Маршрут шествия Джемилев пока держит в секрете. По его словам, это нужно, чтобы Россия готовилась встречать их на всех путях. Депутат заручился поддержкой украинской пограничной службы.

Ранее экс-депутат Рады и глава «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров объявил, что поход будет мирным, но не исключил силового сценария развития событий. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал организаторов не нарушать российские законы.

*«Меджлис крымско-татарского народа» — организация, запрещенная в России.