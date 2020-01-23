Депутат от Крыма ответил на заявление о марше на полуостров
Бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что собирается вместе со своими сторонниками пересечь границу Украины. Акция «марш на Крым» должна пройти 2 мая. Депутат Госдумы от Крыма ответил на данное заявление, написала НСН.
Руслан Бальбек отметил, что полуостров будет действовать жестко в случае провокации.
Бальбек заявил, что пограничники уже показали Украине, что не готовы незаконным путем пускать кого-то в страну. Он считает, что все эти акции — показуха. Депутат добавил, что «таблеток храбрости» на весь меджлис не хватит, а одиночки испытывать свою судьбу тоже не станут.