  • Меджлис* запланировал мирное шествие из Украины в Крым

    06 декабря 2019, 21:13

    Анастасия Кукова

    Меджлис* крымско-татарского народа намерен организовать мирное шествие с территории Украины в Крым. Акцию уже назвали «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».
    Меджлис* запланировал мирное шествие из Украины в Крым

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    Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил глава организации Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что целью мирного пешего шествия является привлечение внимания международных организаций, которые должны защитить права жителей полуострова.

    Меджлис* намерен обратиться к судьям международного суда ООН, к СММ ОБСЕ, в ПАСЕ и НАТО, которые «голосовали за очень правильные и верные решения», чтобы они приняли участие в их совместной реализации. Чубаров предположил, что этим организациям не хватает «определенной воли», чтобы обеспечить соблюдение прав украинцев и крымско-татарского народа в Крыму.

    «На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой», — сказал он.

    Дата проведения марша будет определена позднее, после формирования штаба подготовки акции и консультаций со всеми сторонами.

    * — организация запрещена в России