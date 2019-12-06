Меджлис* запланировал мирное шествие из Украины в Крым

Меджлис* крымско-татарского народа намерен организовать мирное шествие с территории Украины в Крым. Акцию уже назвали «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

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Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил глава организации Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что целью мирного пешего шествия является привлечение внимания международных организаций, которые должны защитить права жителей полуострова.

Меджлис* намерен обратиться к судьям международного суда ООН, к СММ ОБСЕ, в ПАСЕ и НАТО, которые «голосовали за очень правильные и верные решения», чтобы они приняли участие в их совместной реализации. Чубаров предположил, что этим организациям не хватает «определенной воли», чтобы обеспечить соблюдение прав украинцев и крымско-татарского народа в Крыму.

«На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой», — сказал он.

Дата проведения марша будет определена позднее, после формирования штаба подготовки акции и консультаций со всеми сторонами.

* — организация запрещена в России