    23 января 2020, 11:57

    Поклонская оценила идею вторжения в Крым

    Ольга Ситникова

    Депутат Госдумы Наталья Поклонская иронично отреагировала на идею «марша на Крым». Ее предложил бывший украинский депутат Рефат Чубаров. Об этом сообщил «Царьград».

    Своим мнением Поклонская поделилась в личном Telegram-канале.

    «Похоже, нам пора закупать гречку, тушенку и готовиться к осаде. Глава экстремистского Меджлиса Рефат Чубаров обещает собрать крымских татар и пойти с боем на полуостров», — заметила парламентарий.

    По мнению депутата, Чубаров приедет в Крым «со своей гоп-компанией (максимум 20 человек)». Она также предположила, что они «заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России».

    «Советую „предводителю“ Чубарову зайти к психологу перед своим походом. Ну, на всякий случай. Чтобы он опять не забыл русский язык, когда со мной встретится — как это было в прошлый раз», — резюмировала Поклонская.

    Ранее Рефат Чубаров поделился планами пересечь границу Украины с Крымом 2 мая. Москва посчитала украинский марш на Крым провокацией.