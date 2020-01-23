Поклонская оценила идею вторжения в Крым

Своим мнением Поклонская поделилась в личном Telegram-канале.

«Похоже, нам пора закупать гречку, тушенку и готовиться к осаде. Глава экстремистского Меджлиса Рефат Чубаров обещает собрать крымских татар и пойти с боем на полуостров», — заметила парламентарий.

По мнению депутата, Чубаров приедет в Крым «со своей гоп-компанией (максимум 20 человек)». Она также предположила, что они «заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России».

«Советую „предводителю“ Чубарову зайти к психологу перед своим походом. Ну, на всякий случай. Чтобы он опять не забыл русский язык, когда со мной встретится — как это было в прошлый раз», — резюмировала Поклонская.

Ранее Рефат Чубаров поделился планами пересечь границу Украины с Крымом 2 мая. Москва посчитала украинский марш на Крым провокацией.