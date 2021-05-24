Британским авиакомпаниям приказали облетать Белоруссию

Великобритания стала первой европейской страной, которая отказалась принимать рейсы «Белавиа». Всем британским авиакомпаниям предписано облетать территорию Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Королевства Доминик Рааб.

По его словам, власти Великобритании немедленно отзывают разрешение белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение рейсов в страну, сообщил ТАСС.

Помимо этого, британское правительство выпустило распоряжение, чтобы национальный регулятор потребовал от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии.

Сегодня стало известно о том, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила заявку о приостановке полетов над Белоруссией. Над пакетом ограничительных мер против Белоруссии работают Франция и другие страны Евросоюза.

Работа над санкциями была начата после того, как 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в Минске. Причиной стало сообщение о взрывном устройстве. Среди пассажиров рейса был сооснователь и главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Этот Telegram-канал признан экстремистским в Белоруссии.

После проверки документов Протасевича арестовали. В его отношении возбуждено несколько уголовных дел. Литва в ответ запретила принимать лайнеры, которые пролетели над Белоруссией.