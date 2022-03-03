Делегация Украины прилетела на второй раунд переговоров с Россией

Делегация Украины прибыла на вертолетах к месту проведения второго раунда переговоров с представителями России. Информацию об этом опубликовал ТАСС. Встреча пройдет в Беловежской пуще.

Владимир Мединский, который возглавляет делегацию РФ, ранее сообщил, что место для проведения переговоров стороны выбрали обоюдно. Он отметил, что Россия подготовила для обсуждения блок предложений по политической, военно-технической, гуманитарно-международной темам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала действия представителей Украины. По ее словам, они затягивают время, выбирая место для переговоров, пока продолжают гибнуть люди.

Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гродненской области. Украинская делегация также прибыла на встречу на вертолетах из Польши. Сегодня стороны, как ожидается, должны обсудить и создание гуманитарных коридоров.