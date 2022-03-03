Захарова осудила поведение делегации Украины перед переговорами с Россией

Украинская делегация уже находится в Польше, но не хочет проводить встречу с российской стороной в Беловежской пуще. Об этом заявила глава МИД РФ Мария Захарова, раскритиковав такое поведение Украины.

«Люди гибнут, а представители киевского режима место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться», — написала она в Telegram.

Уже после ее заявления стало известно, что переговоры России и Украины пройдут в Брестской области в Белоруссии. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на главу российской делегации Владимира Мединского. Также он заявил, что встреча должна начаться около 15:00, написало РИА «Новости».

По его словам, Россия подготовила блок предложений по политической, военно-технической, гуманитарно-международной темам.

Ранее Мединский говорил, что для второго раунда переговоров Беловежскую пущу стороны выбрали обоюдно. Первая часть переговоров прошла в Гомельской области Белоруссии 28 февраля.