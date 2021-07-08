Делегация «Талибана»* прилетела на переговоры в Москву

Делегация политического офиса запрещенного в России радикального движения «Талибан»* прибыла в Москву на переговоры. Об этом сообщил официальный представитель политофиса Сухейль Шахин.

«Визит продлится два дня», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

О стремительном ухудшении ситуации в Афганистане ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, это связано с выводом из страны военного контингента США. Он также подтвердил приверженность России своим обязательствам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лавров также отметил, что уход американских военных из Афганистана можно считать провалом миссии США в этой республике.

В настоящее время боевики «Талибана»* теснят афганских военных, заставляя их отступать на территорию Таджикистана. Они овладели значительными территориями в сельских районах страны и начали наступление на крупные города.

Накануне талибы и представители афганского правительства начали переговоры в столице Ирана Тегеране.

* Террористическая организация, запрещена в России.