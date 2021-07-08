«Талибан»* сообщил о захвате 169 районов Афганистана

Талибы захватили 169 районов в разных провинциях Афганистана. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель движения «Талибан»* Забиулла Муджахед. Афганский генерал Давлат Вазири опроверг эту информацию.

Он подчеркнул, что за последние два месяца боевики завладели почти половиной из 400 районов страны. Прошлой ночью они взяли под контроль еще два района в провинциях Герат и Забуль.

«Общее число районов, захваченных нашими моджахедами, достигло 169», — приводит агентство слова собеседника.

Бывший представитель минобороны Афганистана генерал Давлат Вазири заявил, что это голословное заявление. Он заметил, что ранее талибы также врали, что захватили около 70% афганской территории. Представитель сектора безопасности и обороны генерал Аджмал Шинфари подчеркнул, что силы безопасности просто совершили тактическое отступление. Военные, обратил внимание генерал, отбили у моджахедов 14 районов.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты выводят свои войска из Афганистана, фактически признавая свое поражение. Он пояснил, что уход американцев с территории этой нестабильной страны увеличивает риск терактов.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.