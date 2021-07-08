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    08 июля 2021, 10:41

    «Талибан»* сообщил о захвате 169 районов Афганистана

    Андрей Иванов

    Талибы захватили 169 районов в разных провинциях Афганистана. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель движения «Талибан»* Забиулла Муджахед. Афганский генерал Давлат Вазири опроверг эту информацию.

    «Талибан»* сообщил о захвате 169 районов Афганистана

    Он подчеркнул, что за последние два месяца боевики завладели почти половиной из 400 районов страны. Прошлой ночью они взяли под контроль еще два района в провинциях Герат и Забуль.

    «Общее число районов, захваченных нашими моджахедами, достигло 169», — приводит агентство слова собеседника.

    Бывший представитель минобороны Афганистана генерал Давлат Вазири заявил, что это голословное заявление. Он заметил, что ранее талибы также врали, что захватили около 70% афганской территории. Представитель сектора безопасности и обороны генерал Аджмал Шинфари подчеркнул, что силы безопасности просто совершили тактическое отступление. Военные, обратил внимание генерал, отбили у моджахедов 14 районов.

    Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты выводят свои войска из Афганистана, фактически признавая свое поражение. Он пояснил, что уход американцев с территории этой нестабильной страны увеличивает риск терактов.

    *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.