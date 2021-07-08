Эксперт оценил слова Лаврова о провале американской миссии в Афганистане

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев обсудил с RT слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Штаты выводят свои войска из Афганистана, фактически признавая свое поражение.

Специалист напомнил, что США воевали с талибами* почти 20 лет, а при бывшем президенте США Дональде Трампе решили с покончить с этим делом, заключив сепаратное перемирие.

«И заявили о том, что они будут выводить войска. Что это означает? Это означает, что те, с кем они боролись на протяжении 20 лет, победили», — заметил Рогулев.

Он обратил внимание на то, что боевые действия распространяются на значительную часть территории Афганистана, а правительство, поддерживаемое американцами, недееспособно.

«И существует сейчас угроза и полного захвата „Талибаном“* столицы, и свержения правительства… Это провал. Бегство — вот как это называется. Такое резкое, неожиданное, без решения этого вопроса с соседями — с Пакистаном, Индией, Китаем, Россией, с другими сопредельными государствами, с Ираном», — добавил эксперт.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.