Таджикистан решил мобилизовать 20 тысяч военных из-за обострения на границе с Афганистаном

В Таджикистане объявили мобилизацию 20 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе с Афганистаном. Поручение об этом отдал президент республики Эмомали Рахмон в ходе заседания Совета безопасности.

Решение было принято в связи с эскалацией в приграничных зонах двух стран. Афганских военнослужащих теснят боевики запрещенного в России движения «Талибан»*, сообщил РИА ФАН.

В настоящее время талибы контролируют более 70% границы с Таджикистаном. Под натиском незаконных формирований часть военнослужащих ВС Афганистана была вынуждена пересечь границу с таджикской территорией. По данным пограничников республики, в ночь с 4 на 5 июля талибы взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан.

Ситуацию на границе Рахмон сегодня обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

*Организация запрещена в России.