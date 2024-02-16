Мир 16 февраля 2024, 04:45 Делегация из Эквадора посетит Москву из-за ситуации с бананами МИД Эквадора направил в Россию делегацию, чтобы решить проблему поставок бананов Freepik

Читать 360tv в

Делегация из Эквадора планирует посетить Москву, чтобы обсудить проблемы, возникшие вокруг поставок бананов в Россию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей МИД Эквадора

Латиноамериканские дипломаты отметили, что планируют разрешить ситуацию, возникшую еще полгода назад.

Реклама

«Эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами», — сообщило ведомство.

В начале февраля Россельхознадзор попросил Минсельхоз Эквадора приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров из-за обнаружения в их продукции многоядной мухи-горбатки, которая является опасным карантинным объектом — переносчицей холеры.

Министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Сонсолес Гарсиа с этим не согласилась. Она заявила, компании-поставщики устранили нарушения и готовы возобновить экспорт.

Это не единственная проблема, которая беспокоит Россельхознадзор. Ранее специалисты ведомства заявили о поставке в Россию зараженных роз из Эквадора и Нидерландов, причем нарушения приобрели системный характер.