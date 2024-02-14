Мир 14 февраля 2024, 06:53 Поставки зараженных роз в Россию стали систематическими — Россельхознадзор Россельхознадзор призвал ЕС усилить контроль за розами из Эквадора и Нидерландов Unsplash

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При поставке роз из Эквадора и Нидерландов обнаружили многочисленные нарушения фитосанитарных требований. Во избежание заражения Россельхознадзор потребовал от Евросоюза усилить контроль за отгружаемой продукцией, сообщила пресс-служба ведомства.

«За первые месяцы текущего года обнаружения карантинных объектов в эквадорских и нидерландских розах, сертифицированных государственными ведомствами европейских государств, приняли системный характер», — заявили специалисты.

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Через Евросоюз, по данным Россельхознадзора, в Россию привезли 41% эквадорских и нидерландских роз. Более чем в сотне случаев выявили нарушения российских и международных фитосанитарных требований. Ведомство обратилось в компетентные органы европейских стран с просьбой усилить контроль над поставками.

Зараженные розы опасны распространением вирусов на другие культуры, например, перцы, салаты и томаты. Пресс-служба ведомства привела в качестве примера последствия томатного трипса. Если он пойдет по теплицам, российские производители за год потеряют до 11,8 миллиарда рублей.

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