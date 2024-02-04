Общество 04 февраля 2024, 14:30 Россельхознадзор попросил Эквадор ввести ограничения для экспортеров бананов Россия попросила Эквадор приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров Unsplash

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Россельхознадзор попросил Минсельхоз Эквадора с 5 февраля приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров из-за обнаружения в их продукции многоядной мухи-горбатки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Если власти Эквадора не примут эффективные меры для контроля за нарушениями, то Россельхознадзор перейдет к следующему этапу ограничительных мер.

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Кроме того, российская сторона обеспокоена из-за выявления в эквадорских гвоздиках вредителя — западного цветочного триаса. Большинство зараженных цветов поступает из Эквадора через Нидерланды, Германию, Латвию и Литву, что является нарушением фитосанитарных норм ЕАЭС, добавили в Россельхознадзоре.

С учетом этого Россия направила в адрес указанных стран требование прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик. Если в Россию продолжат поставлять зараженные гвоздики, то Россельхознадзор распространит ограничительные меры в отношении других цветов, подытожили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в страну кормов для животных производства компании Farmina Pet Foods из-за выявления в них мышьяка.