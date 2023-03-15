15 марта 2023, 19:25
Дания нашла под трубопроводом «Северный поток — 2» странный объект
Daily Mail: датские следователи обнаружили странную находку под «Северным потоком — 2»
Странный объект нашли под трубопроводом «Северный поток — 2». Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на следователей из Дании.
Датские власти подтвердили, что под трубопроводом обнаружили еще одно устройство, которое не несет опасности.
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«Оценка наших властей заключается в том, что нет непосредственного риска для безопасности и, следовательно, нет опасности для людей или судоходства», — заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
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Президент России Владимир Путин сообщал, что российская сторона направила датским специалистам информацию о возможном наличии еще одного взрывного устройства на газопроводе «Северный поток». Власти королевства пообещали изучить все материалы.
Ранее власти Дании допустили специалистов «Газпрома» к обследованию мест повреждений трубопроводов. Но судно, на котором прибыли представители российской компании, продвинулось дальше и обнаружило еще одну вероятную бомбу.
Глава государства также заявил, что теракт на «Северных потоках» совершили на государственном уровне. Кроме того, он указал на заинтересованность США в подрыве газопроводов.
Дания
Газопровод Северный поток — 2
Россия
Владимир Путин
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