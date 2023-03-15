Мир 15 марта 2023, 19:25 Дания нашла под трубопроводом «Северный поток — 2» странный объект Daily Mail: датские следователи обнаружили странную находку под «Северным потоком — 2» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Странный объект нашли под трубопроводом «Северный поток — 2». Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на следователей из Дании.

Датские власти подтвердили, что под трубопроводом обнаружили еще одно устройство, которое не несет опасности.

Реклама

«Оценка наших властей заключается в том, что нет непосредственного риска для безопасности и, следовательно, нет опасности для людей или судоходства», — заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Реклама

Президент России Владимир Путин сообщал, что российская сторона направила датским специалистам информацию о возможном наличии еще одного взрывного устройства на газопроводе «Северный поток». Власти королевства пообещали изучить все материалы.

Ранее власти Дании допустили специалистов «Газпрома» к обследованию мест повреждений трубопроводов. Но судно, на котором прибыли представители российской компании, продвинулось дальше и обнаружило еще одну вероятную бомбу.

Глава государства также заявил, что теракт на «Северных потоках» совершили на государственном уровне. Кроме того, он указал на заинтересованность США в подрыве газопроводов.