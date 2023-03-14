Важное 14 марта 2023, 20:24 Антенну взрывного устройства нашли на газопроводе «Северный поток» Президент Путин заявил о возможном новом взрывном устройстве на «Северном потоке» РИА «Новости»

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Специалисты компании «Газпром» нашли подтверждение вероятного наличия еще одного взрывного устройства на газопроводе «Северный поток». Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Он пояснил, что речь идет о столбике, похожем на антенну. Точно такая же деталь находилась в местах взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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«Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства, которое может быть — я не утверждаю, но может быть — заложено под трубопроводную систему», — заявил Путин.

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Российский лидер отметил, что речь идет о самых уязвимых местах газопроводной системы.

Путин напомнил, что власти Дании разрешили специалистам «Газпрома» обследовать места повреждений трубопроводов. Но судно, на котором прибыли представители российской компании, продвинулось дальше и обнаружило еще одну вероятную бомбу.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что совершить подобный теракт любители не могли. Он подчеркнул, что за диверсиями стоят государственные силы. Но провести свое расследование Россия не может, так как ее специалистам отказали в доступе страны, в чьих территориальных водах произошли взрывы.