Важное 14 марта 2023, 20:16 Путин указал на заинтересованность США в подрыве «Северных потоков» Путин: США были заинтересованы в подрыве «Северных потоков» Пресс-служба Кремля

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Теракт на «Северных потоках» совершили на государственном уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Никакие любители это сделать не могли», — отметил он.

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По словам главы государства, России сложно вести свое расследование теракта, ведь ее не допускают на место происшествия. Он отметил, что взрыв на «Северных потоках» могли осуществить специалисты, которых поддержало технологичное государство.

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«США были заинтересованы в подрыве „Северных потоков“», — отметил Путин.

Также Дания не ответила России на предложение провести расследование по обнаружению еще одного взрывного устройства на «Северных потоках», резюмировал президент.

Ранее стало известно, что власти ФРГ, Дании и Швеции отвергли предложение России о сотрудничестве для расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Россия продолжит настаивать на своем участии в расследовании диверсий на «Северных потоках». Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко напомнил, что следственные группы Дании, Германии и Швеции пока не достигли никаких видимых результатов.