Мир 20 апреля 2023, 11:19 Дания и Нидерланды отправят на Украину 14 танков Leopard 2 Дания и Нидерланды совместно передадут Украине 14 танков Leopard 2 Публичное достояние

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Украинская армия получит 14 танков Leopard 2. Боевые машины передадут стране Дания и Нидерланды, говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном на сайте Министерства обороны Дании.

«Мы намерены сделать это в сотрудничестве с Нидерландами, пожертвовав 14 танков Leopard 2», — сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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Решение было принято после сотрудничества с Германией по поставке не менее 100 танков Leopard 1A5.

По словам министра иностранных дел страны Ларса Лекке Расмуссена, о намерении передать тяжелые боевые машины он уже сообщил украинской стороне. Ожидается, что танки будут поставлены в течение первого квартала 2024 года. Ориентировочная стоимость в 165 миллионов евро будет поровну разделена между Данией и Нидерландами.

Ранее немецкие СМИ сообщили о прибытии на Украину 18 танков Leopard 2, которые были обещаны властями Германии. Кроме того, в зону боевых действий прибыло почти 40 боевых машин пехоты Marder. Министр обороны Польши Мариуш Блащак пообещал в марте отправить на Украину 10 танков Leopard 2 вдобавок к четырем уже поставленным. Кроме того, страны наладят совместное производство снарядов калибра 125 миллиметров.