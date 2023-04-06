Мир

06 апреля 2023, 14:34

Украина и Польша наладят совместное производство снарядов для танков

Украина и Польша договорились совместно производить 125 миллиметровые танковые снаряды

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Украина и Польша наладят совместное производство танковых снарядов. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин. 

По его словам, соответствующий меморандум был подписан в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Подписи под документом поставили генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя.

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«Договорились с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм», — написал Камышин. 

Владимир Зеленский посетил Польшу с официальным визитом  5 апреля. На Украине заявили, что главной темой поездки стало обсуждение очередной военной помощи стране. После личной встречи с украинским лидером президент Польши Анджей Дуда  анонсировал передачу еще четырех истребителей МиГ-29 для ВСУ.

Украина

Польша

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